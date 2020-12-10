ارتفاع بالحرارة.. هكذا سيكون الطقس بالأيام

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي محدود في درجات الحرارة خاصة على الجبال. وجاء في النشرة الاتي:- الحالة العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يبدأ بالتقلب اعتبارا من بعد ظهر السبت مع اقتراب منخفض جنوب ايطاليا.- المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.- الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية.الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي محدود في درجات الحرارة خاصة على الجبال.السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تشتد الرياح فتقارب 65 كلم/س فترة بعد الظهر.الأحد: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا مع احتمال تساقط بعض الرذاذ المتفرق خلال الفترة المسائية.- الحرارة على الساحل من 12 الى 25 درجة، فوق الجبال من 8 الى 18 درجة، في الداخل من 3 الى 19 درجة.- الرياح السطحية: شمالية - غربية الى غربية، سرعتها بين 10 و25 كلم/س.- الانقشاع: جيد إجمالا.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70 %.- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.- الضغط الجوي:767 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 6,32- ساعة غروب الشمس: 16,30