هجوم عنيف لوهاب بسبب التمثيل الدرزي: لن نسكت

غرد الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر": "لأول مرة منذ الطائف يتم إهمال التمثيل الدرزي بهذا الشكل وزير واحد من 18 . الإستهداف حريري والساكتون عن الحق بعض الحلفاء، والمشاركون بعض الدروز . لن نسكت".