لبنان

نهرا التقى السفيرة الفرنسية

Lebanon 24
10-12-2020 | 11:46
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استقبل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في مكتبه في سرايا طرابلس، السفيرة الفرنسية الجديدة آن غريو في زيارة بروتوكولية تعارفية، يرافقها القنصل العام Karim Ben Cheikh، المستشارة الثانية في السفارة Ines Ben Kraeim، المستشارة الثقافية Marie Buscail ورئيس البروتوكول Zaher Abi Rached.

وعقد اجتماع في حضور رئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي، مستشار المحافظ للشؤون القانونية باخوس اجبع، رئيس دائرة البلديات في المحافظة ملحم ملحم ورئيس قسم في المحافظة لقمان الكردي.

تم خلال الاجتماع عرض لمجمل الاوضاع العامة في الشمال، لا سيما الاوضاع الصحية والاقتصادية والمعيشية والنزوح السوري وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.
 
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