جريصاتي يرد على الخليل: خرق الدستور تهمة خطيرة

قال الوزير السابق سليم جريصاتي في بيان:" كنت آليت على نفسي ألا أرد على أمين سر كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل لأكثر من اعتبار، وقد يكون في مقدمة الاعتبارات الشيب والوقار، الا انه خرج عن وقاره مجددا وتكرارا باتهام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بخرق الدستور، وهو مصرفي عريق لا يبدو انه يعرف احوال الدساتير بقدر ما يعرف صناعة الاموال".

وختم: "إن خرق الدستور، يا سعادة النائب الوقور، تهمة خطيرة، لا تدرك حجمها وعواقبها وتبعاتها، ما يجعلني انصحك بأن تعود الى رئاسة كتلتك قبل التسرع والتهور في اطلاق مثل هذه التهم جزافا، علّ في العودة هدأة".