خلية الازمة في قضاء زغرتا: 41 حالة ايجابية

أعلنت خلية متابعة ازمة كورونا في قضاء زغرتا ببيان، "تسجيل 41 حالة ايجابية جديدة خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل التالي:



زغرتا: 16

كفردلاقوس: 3

مجدليا: 6

رشعين: 1

كفرحاتا: 3

عشاش: 1

كفرزينا: 1

اصنون: 4

حيلان: 1

الفوار: 1

مرياطه: 2

كرمسده: 1

غلما: 1



وشددت الخلية على المصابين والمخالطين لهم، "وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، تحت طائلة المسؤولية".



كما شددت على " ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية، لجهة وضع الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة".

