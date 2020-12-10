لبنان

اعتصام لطلاب الـLAU احتجاجا على رفع سعر الدولار الجامعي

Lebanon 24
10-12-2020 | 12:22
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 أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن طلاب الجامعة اللبنانية الاميركية في قريطم ينفذون اعتصاما امام الجامعة رفضا لرفع سعر الدولار الجامعي الى 3900 ليرة لبنانية.
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الجامعة

اعتصام

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