الصليب الأحمر تسلم جثة لبناني عبر معبر رأس الناقورة

نقل الصليب الأحمر الدولي جثة اللبناني كرم جريس كرم (67 عاما) من داخل الأراضي الفلسطينة المحتلة عبر معبر رأس الناقورة الحدودي الى الأراضي اللبنانية، وسلمها بدوره الى الصليب الأحمر اللبناني الذي تولى نقلها إلى ذويها في القليعة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

إشارة إلى أن كرم كان دخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 2000 ابان اندحار العدو الإسرائيلي من جنوب لبنان.