بلدية صيدا ترفع شجرة الميلاد

رفعت بلدية صيدا صباح اليوم مع إقتراب حلول عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة الشجرة الميلادية وسط المدينة عند تقاطع إيليا، وقامت فرق الطوارىء البلدية بتثبيت الشجرة وتزيينها بمعالم الزينة الخاصة بالمناسبة.



وهنأ رئيس البلدية محمد السعودي، في بيان، باسمه وباسم المجلس البلدي اللبنانيين بعامة والمسيحيين بخاصة بقرب حلول عيدي الميلاد ورأس السنة. وامل بأن تحمل الأعياد المجيدة "البشرى بخلاص لبنان والبشرية من وباء كورونا الفتاك، وأن يشهد لبنان ولادة عاجلة للحكومة الجديدة لتتصدى للقضايا التي يعاني منها الشعب إقتصاديا ومعيشيا وفي شتى المجالات المصيرية".