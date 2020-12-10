اعتصام لطلاب اللبنانية- الاميركية رفضاً لرفع سعر الدولار

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن طلابا من الجامعة اللبنانية- الاميركية في بيروت LAU اعتصموا امام المبنى في قريطم، احتجاجا على قرار رفع سعر الدولار الجامعي الى 3900 ليرة.

وأكد عميد شؤون الطلاب في الجامعة الدكتور رائد محسن للمعتصمين أن "الجامعة مضطرة إلى رفع سعر الدولار الجامعي لأن مدفوعاتها تتم وفق سعر صرف الدولار اليومي في السوق السوداء، محملا "السلطة والحكومات المتعاقبة وسياسة مصرف لبنان مسؤولية ما يحصل"، معتبرا أن "الجامعة لا تتحمل مسؤولية ما يحصل بل هي ضحية سياسة المصرف المركزي".

ودعا طلاب الجامعات الخاصة إلى "التظاهر امام مصرف لبنان ومجلس النواب من اجل ايجاد حل لموضوع الاقساط الجامعية".

وتحدث احد الطلاب باسم المعتصمين فأكد "رفض المجلس الطالبي في الجامعة رفع سعر الدولار الجامعي"، معتبرا أن "العلم والدراسة في لبنان لم تعد حقا انسانيا بل ترفا مع تضاعف قيمة الاقساط الجامعية بفعل قرار رفع سعر الدولار الجامعي".

وأطلق الطلاب المعتصمون الهتافات التي تدعو طلاب لبنان إلى "التحرك ضد سرقة الجامعات الخاصة"، داعين "الطلاب كافة إلى التكاتف في هذه المرحلة"، معتبرين ان "معركتهم طبقية".