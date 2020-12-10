لبنان

كي لا تتحوّل ليلة رأس السنة إلى مأساة.. تعميم هام من فهمي!

Lebanon 24
10-12-2020 | 13:31
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عمم وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي على المحافظين واتحادات البلديات والبلديات والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي وجهاز امن المطار وامانة سر مجلس الامن الداخلي المركزي، ما يلي:

"حيث ان قيادة جهاز امن المطار قد أشارت بموجب كتابها رقم 305/ج.أ.م/205 تاريخ 1/12/2020، الى انه وبمناسبة عيد رأس السنة الميلادية في كل عام، يتم اطلاق النار بكثافة من قبل المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية، وبخاصة في محافظتي بيروت وجبل لبنان، ما يؤدي الى تساقط الرصاص الطائش بغزارة في حرم المطار وعلى المدرجات وبالقرب من أماكن جثوم وهبوط واقلاع الطائرات وعلى سطوح مباني المطار، ما يشكل خطرا على سلامة الطيران المدني،

لذلك، وحفاظا على مبدأ السلامة العامة وعدم تعرض حياة المواطنين في المناطق اللبنانية كافة للخطر، وحفاظا على سلامة الطائرات القادمة الى لبنان والمغادرة منه، فانه يطلب اليكم، كل في ما خصه، التعميم واتخاذ التدابير الرادعة والصارمة لمنع اي كان من اطلاق النار بمناسبة رأس السنة الميلادية المقبلة".

دومط
وكان قائد جهاز امن المطار العميد جورج دومط ارسل كتابا الى وزارة الداخلية والبلديات طلب فيه الايعاز لمن يلزم لمنع وقمع مثل هذه الاعمال، كونها تشكل خطرا حقيقيا على سلامة الطيران المدني ومنشآت المطار والطائرات والمسافرين.
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