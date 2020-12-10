إمهال الضباط المدعى عليهم في ملف الاثراء غير المشروع أسبوعا لتقديم الدفوع الشكلية

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن وكلاء الدفاع عن الضباط المدعى عليهم في ملف الإثراء غير المشروع طلبوا استمهالهم لتقديم دفوع شكلية، وقد أمهلهم قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا أسبوعا لتقديمها، على أن يرسل مذكرة الى النيابية العامة التمييزية للمطالعة وإبداء الرأي في الدفوع.