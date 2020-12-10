لبنان

ما جديد قضية محاكمة 8 ضباط بينهم قهوجي بجرم الإثراء غير المشروع؟

Lebanon 24
10-12-2020 | 14:00
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أرجأ قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا جلسة النظر في الإدعاء على ثمانية ضباط من بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي بجرم الإثراء غير المشروع الى 8 كانون الثاني المقبل.
وكان حضر الى قصر عدل بيروت اللواء عبد الرحمن شحيتلي يرافقه وكيله المحامي منير الزغبي، مدير المخابرات الأسبق ادمون فاضل ترافقه وكيلته المحامية كارول الراسي، العميد محمد الحسيني يرافقه وكيله بلال الحسيني( مدير مكتب العماد قهوجي) والمقدم المتقاعد أحمد الجمل ومعه وكيله المحامي ربيع زين الدين، فيما حضر العميد جورج خميس من دون وكيل.
وغاب قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي عن الجلسة، وحضر عنه وكيله المحامي كريم بقرادوني،كما غاب العميدان عامر الحسن وكميل ضاهر وحضر وكيلاهما المحاميان مروان ضاهر ومارك حبقة.
وبعدما استمهل مدعى عليهم لتوكيل محامين وعدد من الوكلاء لتقديم دفوع شكلية، قرر القاضي أبو سمرا إرجاء الجلسة الى 8 كانون الثاني المقبل، كما أمهل المحامين مدة أسبوع لتقديم الدفوع.
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