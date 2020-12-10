بلدية مشحا: 5 اصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت بلدية مشحا في بيان، عن "تسجيل 5 اصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية وبهذا يصبح العدد التراكمي للحالات، 14 حاله قيد الحجر المنزلي والمتابعة من قبل البلدية".

وطلبت البلدية من أهالي البلدة "إتخاذ اقصى درجات الوقاية الصحية اللازمة، منها وضع الكمامة، عدم التخالط واعتماد التباعد الإجتماعي لمنع تفشي هذا الوباء القاتل