لبنان

عون تفاجأ بتشكيلة الحريري.. سمّى كل الوزراء بمن فيهم المسيحيون

Lebanon 24
10-12-2020 | 15:05
A-
A+
Doc-P-773749-637432092889413609.jpg
Doc-P-773749-637432092889413609.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا تزال الامور ضبابية لناحية الاجواء التي تخللت لقاء الامس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في بعبدا، بعدما أكد الحريري إثر اللقاء أنّه قدّم تشكيلة حكومية من 18 وزيرا من اصحاب الاختصاص بعيدا عن الانتماء الحزبي. ونقل الحريري عن عون وعده بانّه سيدرس التشكيلة "والأمل كبير بتشكيل الحكومة لإعادة إعمار بيروت والثقة للبنانيين عبر تحقيق الإصلاحات". 
 
واليوم، نقلت قناة الـ"lbci" معلومات أشارت فيها الى أنّ عون تفاجأ بتشكيلة الحريري الذي سمّى كل الوزراء بمن فيهم المسيحيون دون التشاور معه، كما ان الحريري ألغى المداورة واستعاد الداخلية وسمّى لها قاضيا ارثوذكسيا والخارجية لدرزي.   
 
وبحسب المعلومات فإنّه لن يكون هناك موعداً قريباً بين عون والحريري الذي ينتظر اتصالا من رئيس الجمهورية للاطلاع على ملاحظاته.
 
فهل ستكون هذه المحاولة الاخيرة لإنقاذ البلد وتشكيل الحكومة، أم أنّ المطبات ستكون كلعادة في مرصاد التأليف؟.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:11 | 2020-12-11
01:05 | 2020-12-11
00:36 | 2020-12-11
00:29 | 2020-12-11
00:14 | 2020-12-11
00:06 | 2020-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website