عون تفاجأ بتشكيلة الحريري.. سمّى كل الوزراء بمن فيهم المسيحيون

لا تزال الامور ضبابية لناحية الاجواء التي تخللت لقاء الامس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في بعبدا، بعدما أكد الحريري إثر اللقاء أنّه قدّم تشكيلة حكومية من 18 وزيرا من اصحاب الاختصاص بعيدا عن الانتماء الحزبي. ونقل الحريري عن عون وعده بانّه سيدرس التشكيلة "والأمل كبير بتشكيل الحكومة لإعادة إعمار بيروت والثقة للبنانيين عبر تحقيق الإصلاحات".

واليوم، نقلت قناة الـ"lbci" معلومات أشارت فيها الى أنّ عون تفاجأ بتشكيلة الحريري الذي سمّى كل الوزراء بمن فيهم المسيحيون دون التشاور معه، كما ان الحريري ألغى المداورة واستعاد الداخلية وسمّى لها قاضيا ارثوذكسيا والخارجية لدرزي.

وبحسب المعلومات فإنّه لن يكون هناك موعداً قريباً بين عون والحريري الذي ينتظر اتصالا من رئيس الجمهورية للاطلاع على ملاحظاته.

فهل ستكون هذه المحاولة الاخيرة لإنقاذ البلد وتشكيل الحكومة، أم أنّ المطبات ستكون كلعادة في مرصاد التأليف؟.