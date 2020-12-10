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لبنان
قائد "اليونيفيل": بذلت جهودا كبيرة لضمان السلام والاستقرار في الجنوب
Lebanon 24
10-12-2020
|
14:43
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أقيم حفل تسليم وتسلم بين الكتيبة الاسبانية القديمة والجديدة، في المقر الرئيسي للقيادة في ابل السقي- مرجعيون، في حضور القائد العام لقوات "اليونيفيل" الجنرال ستيفانو ديل كول.
الكتيبة الاسبانية التي انهت مهمتها هي من فرقة المظليين، جاءت إلى لبنان من مدريد عاصمة اسبانيا، وهي المرة الرابعة التي تشارك في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام وتضم 600 جندي، وهي حاليا بقيادة الجنرال لويس خسوس فيرنانديز هيرريرو.
وساعدت هذه الكتيبة، خلال الأشهر الستة الماضية، السكان المحليين بمشاريع مولتها "اليونيفيل" والحكومة الإسبانية، في مجالات الرعاية الصحية والتنمية البلدية والتعليم وبناء البنية التحتية للقرى المحلية. كما ركزت بشكل خاص على تحسين البنية التحتية التعليمية.
ويعتبر قائد الكتيبة أن الأطفال سيصنعون مستقبل لبنان، وقد بذلت الكتيبة الاسبانية كل الجهود حتى يتسنى للأطفال الحصول على بيئة مشجعة لصقل مهاراتهم ورسم مستقبلهم بأفضل طريقة.
كما قدمت هذه الكتيبة في الأشهر الستة الماضية دروسا مجانية لتعليم اللغة الإسبانية للسكان المحليين.
وفي ما يتعلق بالعمليات خلال فترة خدمتها، نفذت الكتيبة الإسبانية القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بنجاح تام في نطاق منطقة عملياتها وبالتنسيق مع جميع الوحدات المتعددة الجنسيات التابعة لقوات اليونيفيل في القطاع الشرقي وبالتنسيق مع الجيش اللبناني. وحرصت على مراقبة مستمرة للأوضاع لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. ومن أحد أهم انجازاتها تطوير التعاون بين وحدات "اليونيفيل" ووحدات الجيش اللبناني التابعة للواءين السابع والخامس، حيث نفذت سلسلة من التدريبات والدوريات المشتركة.
وأعرب قائد "اليونيفيل" عن تقديره للكتيبة المنتهية مهمتها، "للاحتراف والجهود الكبيرة التي بذلتها لضمان السلام والاستقرار في جنوب لبنان". وهنأها على انهاء فترة عملها بنجاح، متمنيا لها أفضل اتمنيات لإتمام مهامها المستقبلية على افضل وجه.
اما الكتيبة الاسبانية الجديدة فهي كتيبة غوادارراما Guadarrama XII Brigade بقيادة الجنرال خابيير أنطونيو ميراغايا برياتو. تنضم إلى "اليونيفيل" للمرة الرابعة. وكان الجنرال برياتو قد خدم سابقا مرتين في قوات "اليونيفيل"، الأولى عام 2008 والثانية عام 2013.
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