خلية ازمة إتحاد بلديات جبل عامل مرجعيون: 7 حالات جديدة

أعلنت خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون في تقريريها اليومي عن مستجدات كورونا، انه "بناء على تقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات، سجلت اليوم 7 حالات جديدة، واحدة منها في كل من الطيبة وعديسة ومجدل سلم و2 في كل من كفركلا ولخيام، ولا يوجد حالات وافدة. اما حالات الشفاء فثلاث، 2 منها في مركبا وواحدة في كفركلا، وسجلت حالة واحدة وفاة في بلدة بني حيان وهي وافدة من بيروت. وبناء عليه فان عدد المصابين في قرى الاتحاد منذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 736 إصابة و558 حالة شفاء و23 حالة وفاة، ويوجد حاليا قيد المتابعة 126 حالة مؤكدة مخبريا، 119 منها قيد الحجر المنزلي و7 في المسشتفى".

