لبنان

بري استقبل سفير سييراليون الجديد والتقى راعي ابرشية صور للطائفة المارونية

Lebanon 24
10-12-2020 | 15:25
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير جمهورية سييراليون علي بادارا كمارا المعتمد في طهران، في زيارة برتوكولية بعد تسلمه مهامه كسفير لبلاده في لبنان في حضور القنصل في لبنان هاشم هاشم.

واستقبل الرئيس بري راعي ابرشية صور للطائفة المارونية المطران شربل عبدالله، في حضور المطران شكرالله نبيل الحاج. ونوه بري في خلال اللقاء بالجهودالتي بذلها المطران الحاج في سبيل تعزيز مناخات التلاقي والحوار وارساء قواعد العيش الواحد بين كافة العائلات الروحية في لبنان بشكل عام والجنوب ومنطقة صور بشكل خاص طيلة فترة توليه مهمته الراعوية لابرشية الطائفة المارونية الكريمة في صور ومنطقتها".

وتمنى رئيس المجلس للمطران عبدالله التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.
 
 
 
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