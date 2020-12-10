يروج مخدرات في محل اراغيل.. وهذا مصيره

دهمت دورية من مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في البقاع في قوى الامن الداخلي محلا لبيع الاراغيل في بلدة سعدنايل، وقامت بتوقيف ع.م.د. سوري الجنسية بجرم ترويج المخدرات، وتم ضبط كمية من المخدرات بزنة 1200 غرام وميزان، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للإعلام.