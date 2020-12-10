لبنان

عزل بلدة لبنانية جديدة بسبب كورونا!

Lebanon 24
10-12-2020 | 15:53
A-
A+
Doc-P-773768-637432125174344568.jpg
Doc-P-773768-637432125174344568.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا قرارا قضى ب"عزل بلدة كفردلاقوس (بيت البايع) - قضاء زغرتا، إثر تزايد أعداد المصابين بفيروس "كورونا".

وجاء في نص القرار ما يلي:
"- المادة الأولى:
تعزل بلدة كفردلاقوس - قضاء زغرتا، وتقفل اقفالا تاما لمدة اسبوع من تاريخه، بعد ارتفاع اعداد الاصابات بوباء كورونا ضمن النطاق البلدي، ليصار الى أخذ العينات من سكان البلدة والمخالطين، واجراء الفحوص اللازمة وضبط انتشار الوباء. وتلغى كل المناسبات الاجتماعية والحفلات والسهرات والتجمعات على اختلاف انواعها.

- المادة الثانية:
تستثنى حصرا من قرار الاقفال المؤسسات ذات الصلة بالقطاع الصحي (مستشفيات - صيدليات - مستوصفات) والأفران ومستودعات توزيع المحروقات والغاز. اما محال بيع المواد الغذائية على اختلاف أنواعها والسوبرماركات فتقفل من الساعة السابعة مساء لغاية السادسة صباحا، على ان يتم التقيد بالشروط الصحية واجراءات الوقاية والسلامة العامة والزامية وضع الكمامة والنظافة الشخصية وعدم الاكتظاظ، والمحافظة على المسافات الكافية بين الأشخاص والتعقيم بصورة دائمة والاعتماد على خدمة الدليفري قدر الامكان.

- المادة الثالثة:
تكلف بلدية كفردلاقوس التشدد في تطبيق الاجراءات الوقائية والزام المواطنين والمقيمين بأصول التباعد الاجتماعي والوقاية وعدم التجول والاختلاط، وعدم مغادرة المنازل الا في حالات الضرورة القصوى، والزامية وضع الكمامة لتغطية الفم والأنف عند اضطرارهم للتنقل، لحين التأكد من انحسار الوباء وتماثل المصابين للشفاء وعودة الحياة الى طبيعتها.

- المادة الرابعة:
تكلف قوى الأمن الداخلي التنسيق مع بلدية كفردلاقوس لتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محاضر وقف الأصول.

- المادة الخامسة:
يعمل بهذا القرار فور صدوره".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:11 | 2020-12-11
01:05 | 2020-12-11
00:36 | 2020-12-11
00:29 | 2020-12-11
00:14 | 2020-12-11
00:06 | 2020-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website