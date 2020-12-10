اصابتان جديدتان في مشحا ترفع العدد الى 16

أعلنت بلدية مشحا في بيان ثان اليوم، عن "تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا من أبناء البلدة، مما يرفع عدد المصابين في البلدةالى 16 حالة، مؤكدة "التزامهما الحجر المنزلي".

