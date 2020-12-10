لبنان

الأمن العام.. ضبط عسكريين يشتبه باختلاسهم أموالاً عامة

Lebanon 24
10-12-2020 | 16:12
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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
 في اطار سعيها الدؤوب من اجل حسن سير العمل في المكاتب والدوائر والمراكز، والمحافظة على المال العام ومنع الرشوة ومكافحة الفساد الاداري والمادي، تمكنت المديرية العامة للأمن العام من ضبط عسكريين من عديدها يشتبه باختلاسهم اموالا عامة.
على اثره، قام الجهاز المختص في المديرية بإجراء التحقيقات اللازمة بإشراف النيابة العامة التمييزية بشخص المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات. وبعد انتهاء التحقيق بتاريخ 9/12/2020، تمت مراجعة مدعي عام التمييز واطلاعه على المحاضر، فأشار بختم التحقيق وايداعه الملف.
من جهة اخرى، اثنى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم على الاداء المتميز والدقة في التحقيقات التي اجريت بإشراف القضاء المختص، والتقيد بالاصول والقواعد القانونية.
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