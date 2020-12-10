فرق مصلحة الليطاني ضبطت سارق السياج الحديدي في جب جنين

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان أن "فرق المراقبة في المصلحة ضبطت المدعو "و. ف.ش" المقيم في بلدة جب جنين خلال اقدامه على سرقة أجزاء من السياج الحديدي لقناة ري البقاع الجنوبي، وتم الادعاء عليه امام فصيلة جب جنين تمهيدا لإلقاء القبض عليه ومحاكمته امام القضاء المختص".