حسين الحاج حسن: عرضنا معضلة الملكية العقارية في منطقة بعلبك الهرمل

غرد رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن عبر "تويتر": "‏عرضنا موضوع البناء الذي يشكل معضلة لناحية الملكيات العقارية نتيجة توقف الفرز والضم. كما طالبنا باعتماد موافقة وزير الداخلية والبلديات بشأن السماح للبلديات باعطاء تراخيص بناء للمواطنين في عقاراتهم التي لا تتجاوز مساحتها الـ150 مترا، لأن ذلك يحول دون البناء غير المرخص".