لبنان

غرفة كوارث عكار: 52 اصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة

Lebanon 24
10-12-2020 | 17:05
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 اعلنت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار في تقريرها اليومي عن مستجدات كورونا، "تسجيل 52 إصابة بالفيروس وحالة وفاة واحدة و29 حالة شفاء"، مشيرة الى انه "استنادا الى هذه المعطيات الجديدة، بات عدد المصابين المسجلين في عكار منذ منتصف آذار الماضي حتى اليوم 3266 اصابة"، لافتة الى ان "الحالات الايجابية التي لا تزال قيد المعالجة 630 حالة. اما اجمالي حالات الشفاء المسجلة فبلغت 2577، في حين بلغ عدد حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة 714، وارتفع عدد الوفيات المسجلة الى 59 حالة مسجلة منذ بدء الجائحة".

اضافت: "هذا وقد توزعت الإصابات المسجلة خلال الساعات ال24 الماضية على البلدات والقرى التالية: جديدة القيطع 6، حلبا 4، مشحا 4، القليعات 3، الشيخ محمد 3، كرم عصفور 2، حيذوق 2، عكار العتيقة 2، منيارة 2، كوشا 2، تكريت 2، مشمش 2 وببنين2. واصابة واحدة في كل من الحويش، عيات، تلحميرة، مشتى حمود، الكويخات، برج العرب، عين الذهب، النفيسة، وادي خالد، قبعيت، برقايل، دوير عدوية، فنيدق، الحيصة، نهر البارد والمجدل".

وارفق التقرير بجدول يبين مجموع الحالات الايجابية وتوزعها حسب البلدات والقرى.
 
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