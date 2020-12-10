الشباب التقدمي:المماطلة تتحكم بعمل المصارف الملزمة ببدء تحويل الدولار الطالبي

أشارت منظمة الشباب التقدمي في بيان:"أن سياسة المماطلة والمراوغة لا تزال تتحكم بعمل جمعية المصارف، إذ بعد التعميم الصادر عن مصرف لبنان الذي يقضي بمباشرة المصارف تحويلات الطلاب تنفيذاً لقانون الدولار الطالبي، فإنه من الملزم للمصارف الإسراع في بدء في هذه العملية تطبيقا للقانون، ولما لها من أهمية على صعيد مستقبل الطلاب في الخارج".وختم البيان :"بعد أن كانت منظمة الشباب التقدمي قد بدأت حملتها المطلبية لناحية ضرورة تطبيق قانون الدولار الطالبي، ونفذت وقفة احتجاجية أمام جمعية المصارف، فإنها تعد الطلاب باستمرار وقوفها إلى جانبهم ومواصلة تحركاتها تباعا في سبيل إحقاق الحق وإنصاف طلاب المهجر".