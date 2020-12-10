عثمان عرض الاوضاع مع كوبيتش

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام قبل ظهر اليوم، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، في زيارة جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.