لبنان

عثمان عرض الاوضاع مع كوبيتش

Lebanon 24
10-12-2020 | 18:02
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 استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام قبل ظهر اليوم، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، في زيارة جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.
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عماد عثمان

يان كوبيتش

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