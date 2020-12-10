تدابير سير في منطقة الاوزاعي

صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامةالبلاغ التالي:ستقوم الشركة المتعهدة مشروع ترميم شبكة الصرف الصحي بأعمال في منطقة الأوزاعي:- على الطريق العام / المسلك الغربي، اعتباراً من الساعة 21.00 من تاريخ 11-12-2020 حتى الانتهاء.- على المسلك الشرقي مقابل محطة الجنوب اعتباراً من صباح 12-12-2020 حتى الانتهاء.ستؤدي هذه الاشغال الى تحويل السير الى المسلك الآخر أثناء الحفر.كما ستقوم بقطع المسرب الأيمن من المسلك الشرقي المتجه من الجنوب الى بيروت، اعتبارا من صباح تاريخ 12-12-2020 ولمدة اسبوع.يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.