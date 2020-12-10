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لبنان
مجلس الأمن الفرعي اجتمع برئاسة محافظ البقاع... بماذا تمّ البحث؟
Lebanon 24
10-12-2020
|
18:45
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ترأس محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده في مكتبه بسرايا زحلة، اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي، حضره النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، العميد جورج الخولي عن قيادة منطقة البقاع العسكرية، قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي العقيد ربيع مجاعص، العقيد جوزف غضبان عن فرع مخابرات الجيش، المدير الاقليمي لامن الدولة في البقاع العقيد بشارة حداد، رئيس دائرة امن عام البقاع الاولى العقيد بشارة ابو حمد، قائد سرية زحلة الاقليمية العقيد بيار شحود، رئيس فرع معلومات البقاع العقيد طوني صليبا، الرائد هادي اسطفان عن شعبة معلومات البقاع في الامن العام، النقيب علي حسن عن مفرزة زحلة القضائية، آمر مفرزة استقصاء البقاع النقيب علي الحاج دياب ورئيس دائرة محافظة البقاع رواد سلوم، وتم البحث في مواضيع عدة ابرزها:
1- متابعة تنفيذ مضمون القرارات المتعلقة بالتدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حيث اطلع ابو جوده من المجتمعين على الإجراءات والتدابير المتخذة من قبلهم، مثنيا على جهودهم، طالبا منهم استمرار التشدد في تطبيق القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات في هذا الشأن للسيطرة قدر الإمكان على هذا الوباء الذي يهدد البشرية جمعاء.
2- تجدد عمليات سرقة المنازل والسيارات، حيث طلب ابو جوده من الأجهزة الامنية تكثيف الدوريات وبخاصة على الاوتستراد العربي في محلة مجدل عنجر، حيث تعرض عدد من المواطنين مؤخرا لعمليات سلب.
3- مشكلة تهريب البضائع والمنتجات عبر الحدود البرية وبخاصة تهريب المحروقات حيث اعطى ابو جوده توجيهاته لقادة الاجهزة الامنية بضرورة التنسيق والتعاون في ما بينهم قدر المستطاع، لمكافحة ظاهرة التهريب باعتبارها مسألة تمس بالامن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين اللبنانيين.
4- مسألة محطات بيع المحروقات التي يوجد فوقها ابنية والتي تشكل خطرا على السلامة العامة.
5- تداعيات جريمة بلدة الفاعور، حيث أعطى ابو جوده توجيهاته بهذا الخصوص للحفاظ على الامن والسلم للحؤول دون تفاقم الوضع.
6- التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها في فترة الأعياد المجيدة، حيث اطلع ابو جوده من قادة الاجهزة الأمنية على التدابير المتخذة من قبلهم بهذا الخصوص، سائلا الله أن تحمل الأعياد القادمة الخير والصحة والاطمئنان وظروفا افضل للبنانيين، متمنيا على المواطنين التقيد بإرشادات وتوجيهات القوى الامنية حفاظا على أمنهم وسلامتهم".
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