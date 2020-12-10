إجتماع في وزارة الدفاع... هذا ما تناوله!

عقدت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، اجتماعا في مكتبها بالوزارة للبحث في مسألتي الدعم وإعداد موازنة عام 2021، لا سيما في ما يتعلق بحاجات المؤسسات العسكرية والأمنية، وذلك في إطار البحث عن حلول للأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد وعقب الاجتماعات وورش العمل التي عقدت في السرايا الحكومية في خصوص ترشيد الدعم.

حضر الاجتماع وزيرا المال في حكومة تصريف الأعمال: المالية غازي وزني والداخلية والبلديات محمد فهمي، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المديرالعام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.

كما شارك في الاجتماع عدد من الضباط المتخصصين في الشؤون الإدارية والمالية.