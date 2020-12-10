لبنان

رابطة متفرغي اللبنانية أعلنت نتائج انتخابات مجلس المندوبين: الجو الديمقراطي والراقي عكس الوجه الحضاري للأهل الجامعة

Lebanon 24
10-12-2020 | 18:53
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 أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية ببيان، "نتائج انتخابات مجلس المندوبين في كليات الجامعة وفروعها التي حصلت اليوم، في كليات الجامعة وفروعها، لدورة 2020-2022، وصادقت على النتائج الواردة. علما أن تعادلا في الأصوات حدث بين المرشحين الدكتور اياد زعرور والدكتور سعيد عبدالله في كلية إدارة الاعمال الفرع الأول. كما أنه لم تجر الانتخابات في كلية الحقوق والعلوم السياسية الفرع الخامس بسبب الأزمة الصحية. وتقرر أن تجرى انتخابات الحقوق (5) والإعادة لإدارة الاعمال (1) للمرشحين المذكورين نهار الثلاثاء 15/12/2020 من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 بعد الظهر وفق آلية الانتخاب المعتمدة".

وأشادت الهيئة التنفيذية بـ"الجو الديمقراطي والراقي الذي ساد العملية الانتخابية ما يعكس الوجه الحضاري لأهل الجامعة في هيئاتها كافة"، شاكرة "الزملاء الأساتذة على مشاركتهم في العملية الانتخابية ما يعكس تقديرهم ودعمهم لأداتهم النقابية والتفافهم حولها". وتقدمت بـ"أحر التهاني من الفائزين"، آملة منهم أن "يكونوا على قدر المسؤولية التي تطوعوا لأجلها، بالمشاركة الفاعلة في نشاطات الرابطة على اختلاف أنواعها". كما شكرت "أعضاء مجلس المندوبين السابقين لحضورهم وعطائهم خلال الولاية المنصرمة".
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