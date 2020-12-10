لبنان

اطلاق رصاص في طرابلس

Lebanon 24
10-12-2020 | 19:29
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اقدمت سيارة مجهولة على اطلاق الرصاص من سلاح حربي على طريق المئتين طرابلس بالقرب من افران لبنان الاخضر وفرت بعدها الى جهه مجهولة دون معرفة الاسباب.

وقد سمع صدى الرصاص في ارجاء مدينة طرابلس.
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