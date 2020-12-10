اللقاء التشاوري: استجواب دياب في ملف الانفجار قرار انتقائي وكيدي

رأى "اللقاء التشاوري" في بيان، أن "قرار المحقق العدلي القاضي فادي صوان استجواب رئيس الحكومة حسان دياب كمدعى عليه بجرم الإهمال والتقصير في مجزرة انفجار مرفأ بيروت، هو قرار مريب ومشوب بكثير من الخفة والارتجال".

وإذ أيد "محاسبة ومساءلة الجميع دون خطوط حمر"، رأى أن "استهداف الرئيس دياب على هذا النحو دون سواه، فيه الكثير من الانتقائية والكيدية، كما يبطن شبهة استسهال المس بموقع رئيس مجلس الوزراء باعتبار ان شاغله ليس من أمراء الطوائف، وهذا ما لا نرضى به بأي حال من الأحوال".