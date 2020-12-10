لبنان

مسيرة من ساحة النور طرابلس بإتجاه الميناء

Lebanon 24
10-12-2020 | 19:32
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انطلقت تظاهرة من ساحة النور في طرابلس باتجاه منطقة الميناء في مسيرة سلمية احتجاجاً على ارتفاع الاسعار ورفع الدعم عن بعض المواد الاولية.

وقد تجمع الثوار في ساحة النور وانطلقوا في شوارع طرابلس باتجاه منطقة الميناء رافعين شعارات الثورة
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طرابلس

ساحة النور

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