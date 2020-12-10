مسيرة من ساحة النور طرابلس بإتجاه الميناء

انطلقت تظاهرة من ساحة النور في طرابلس باتجاه منطقة الميناء في مسيرة سلمية احتجاجاً على ارتفاع الاسعار ورفع الدعم عن بعض المواد الاولية.



وقد تجمع الثوار في ساحة النور وانطلقوا في شوارع طرابلس باتجاه منطقة الميناء رافعين شعارات الثورة