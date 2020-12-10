إرتفاع ملحوظ بإصابات كورونا في لبنان...

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1778 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان، إضافة الى 14 حالة وفاة.

وجاء في التقرير:

وكانت وزارة الصحة العامة أعلنت أمس الاربعاء عن تسجيل 1274 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة الى 20 حالة وفاة.