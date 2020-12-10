الجيش يداهم محل لبيع البرادي في طرابلس... هذا ما عثر عليه داخله (صور)

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي: "دهمت دورية من مديرية المخابرات، تؤازرها قوة من الجيش في منطقة طرابلس - شارع الكنائس، محلا لبيع البرادي واللوحات الفنية وأوقفت صاحبه المدعو (ع.ش)، حيث عثرت بداخله على مخزن يحتوي كمية كبيرة من الأسلحة الحربية والذخائر المختلفة والقنابل اليدوية والمتفجرات.



وتم تسليم المضبوطات إلى المراجع المختصة، وبوشر التحقيق".