لبنان

أبو الحسن: المحاسبة الفعلية تبدأ من رئيس الجمهورية.. ودماء الناس أغلى من كل المواقع

Lebanon 24
10-12-2020 | 20:13
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كتب أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عبر "تويتر": "طالما الجميع طالب بكشف الحقيقة بانفجار المرفأ، فلا يجوز لأي كان ان يتلطى بطائفته لتجنب المساءلة حتى لو كان رئيس الحكومة الذي ربما اكتشف مؤخراً انه يستخدم من قبل الحاكم في تصفية الحسابات، والمحاسبة الفعلية يجب ان تبدأ من رئيس الجمهورية لأن دماء الناس اغلى من كل الأشخاص والمواقع!"
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