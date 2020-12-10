كيف علّق علي حسن خليل على "إدعاءات" القاضي صوان؟

غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل عبر حسابه على "تويتر"، على ما اعتبره "إدعاءات المحقق العدلي القاضي فادي صوان": "كنا دوما تحت سقف القانون وأصوله ونثق بأنفسنا وبممارستنا لمسؤوليتنا. نستغرب تناقض موقف المحقق العدلي بما يخالف الدستور والقانون، واستطرادا نقول لا دور لي كوزير للمال في هذه القضية. محضر التحقيق يشهد، و تعليق مفصل آخر لتبيانكل الخلفيات والحقائق".