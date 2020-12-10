الصنوبر أغلى من الذهب... لن تصدقوا كم بلغ سعر الكيلو (صورة)

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر فيها سعر كيلو الصنوبر في الاسواق والذي بلغ 600 الف ليرة لبنانية، في حين بلغ سعر "الوقية" 120 الف ليرة.