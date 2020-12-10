قرار للمكاوي بإقفال دائرة نفوس جبل لبنان وقلم نفوس بعبدا غدا لهذا السبب!

أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي قرارا بإقفال دائرة نفوس جبل لبنان وقلم نفوس بعبدا يوم الجمعة، ليصار إلى اخذ العينات والفحوصات ال PCR اللازمة من الموظفين والمخالطين، واتمام اعمال التعقيم على أن يتخذ القرار باعادة الوضع إلى طبيعته استنادا إلى نتائج الفحوصات.