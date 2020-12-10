المشرفية: حسان دياب ليس لقمة سائغة ولا فشة خلق لأحد

غرد وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال البروفيسور رمزي المشرفية عبر حسابه على "تويتر": "تحميل رئيس الحكومة حسان دياب مسؤولية انفجار المرفأ هو استخفاف بعقول الناس وبالقضاء وبالقانون. حسان دياب ليس لقمة سائغة ولا فشة خلق لأحد، هو رئيس حكومة لأقل 7 أشهر. والإهمال الحاصل في المرفأ عمره أكثر من 7 سنوات".