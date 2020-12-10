بسبب كورونا... عزل منطقتين في محافظة جبل لبنان

أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي قرارا بـ"عزل بلدة كفرسلوان في قضاء بعبدا ومنطقة المنطرة في بلدة شحيم قضاء الشوف، بعد ارتفاع عدد الإصابات فيها ليصار إلى اتخاذ العينات والفحوصات اللازمة وضبط انتشار الوباء.

ويستثنى حصرا من قرار الاقفال المؤسسات ذات الصلة بالقطاع الصحي وبيع المواد الغذائية واللحوم والافران، على أن تقفل من الساعة السابعة مساء ولغاية الخامسة صباحا".