فيصل كرامي: قرار صوان مريب وتضليلي ومشوب بكثير من الخفة والارتجال

غرد النائب فيصل كرامي عبر حسابه على "تويتر": " قرار القاضي صوان قرار مريب وتضليلي ومشوب بكثير من الخفة والارتجال. نحن مع محاسبة الجميع من دون خطوط حمر، ولكن استهداف الرئيس دياب دون سواه فيه الكثير من الانتقائية والكيدية، كما يبطن شبهة استسهال المس بموقع رئيس الحكومة باعتبار ان شاغله ليس من امراء الطوائف".

