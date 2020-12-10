ضبط اولاد ومراهقين في طرابلس يتعاطون الحشيشة

ضبطت شرطة بلدية طرابلس أولادا ومراهقين يتعاطون حشيشة الكيف في منطقة سقي التبانة بالمدينة، بعد ورود معلومات.



وبإشارة من رئيس البلدية الدكتور رياض يمق وقائد الشرطة المؤهل اول ربيع الحافظ، توجهت دورية من مغفر التبانة في شرطة بلدية طرابلس الى المكان، حيث تم ضبط الاولاد والمراهقين بالجرم المشهود يتعاطون حشيشة الكيف، وتم توقيفهم واقتيادهم ليتم تسليمهم الى القوى الامنية مع المضبوطات لاجراء المقتضى القانوني.