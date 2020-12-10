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لبنان
فهمي: اللهم صوب بوصلة القضاء
Lebanon 24
10-12-2020
|
21:53
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قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في تصريح: "الرئيس الدكتور
حسان دياب صرلو بالقصر من مبارح العصر... اللهم صوب بوصلة القضاء فالعدل ملح الارض، وأرواح ضحايا جريمة المرفأ والجرحى واللبنانيين اجمعين بانتظار العدالة".
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