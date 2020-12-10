فهمي: اللهم صوب بوصلة القضاء

قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في تصريح: "الرئيس الدكتور

حسان دياب صرلو بالقصر من مبارح العصر... اللهم صوب بوصلة القضاء فالعدل ملح الارض، وأرواح ضحايا جريمة المرفأ والجرحى واللبنانيين اجمعين بانتظار العدالة".