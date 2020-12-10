إتحاد بلديات الحاصباني تابع تقديم المساعدات إلى المصابين بكورونا

تابع إتحاد بلديات الحاصباني بالتعاون مع مؤسسة "ANERA" تقديم مساعدة إلى المواطنين الذين تعطلت اعمالهم بسبب إصابتهم بفايروس كورونا، وتم حجرهم في المنازل.



وتتضمن المساعدة مواد غذائية وتعقيمية وكمامات وكفوف وكل ما يحتاج إليه مصاب كورونا خلال فترة حجره. وقد تم توزيع حوالي 200 حصة حتى الان في قضاء حاصبيا.