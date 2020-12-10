مستشار سليمان: حمولة النيترات أفرغت خلال الفراغ الرئاسي

علق مستشار الرئيس العماد ميشال سليمان، بشارة خيرالله، على "أي تقرير أو معلومة أو تسريب يتعلق بتلقي سليمان بريد نترات الأمونيوم بتاريخ 16-5-2014، أي قبل أسبوع من انتهاء الولاية الرئاسية".وأكد في بيان أن الرئيس سليمان "لم يصله أي بريد في هذا الشأن ويمكن في هذا الإطار الركون إلى أرشيف رئاسة الجمهورية".وختم بأن "حمولة النترات أفرغت من الباخرة إلى العنبر رقم 12 المشؤوم في فترة الفراغ الرئاسي، بعد انتهاء ولاية الرئيس سليمان بخمسة أشهر".