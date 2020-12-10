4 خروقات جوية جديدة للعدو الإسرائيلي

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 10/12/2020 اعتبارا من الساعة 11.05 ولغاية الساعة 13.25 تم تسجيل /4/ خروق جوية من طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية.وتتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".