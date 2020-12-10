لبنان

وفاة أغنى رجل في البرازيل اللبناني جوزيف صفرا

Lebanon 24
10-12-2020 | 22:52
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توفي يوم الخميس المصرفي اللبناني البرازيلي جوزيف صفرا وأغنى رجل في البرازيل عن عمر ناهز 82 "لأسباب طبيعية"، في ساو باولو وفقاً لما نقلته وسائل إعلام عن بيان صدر عن المجموعة.

وكتبت صحيفة L’Orient Le Jour عن سيرته الذاتية وذكرت ان صفرا ولد في العام 1938 في بيروت، وهو من الجالية اليهودية اللبنانية، وانتقل إلى البرازيل عام 1962 لتولي مع إخوته البنك الذي أسسه والده، الذي توفي في العام التالي.

وأصبحت مجموعة صفرا فيما بعد إمبراطورية مالية، موجودة اليوم في أكثر من 25 دولة.

وبحسب تصنيف مجلة فوربس، فإن جوزيف صفرا كان أغنى رجل في البرازيل وكان لديه ثروة 63 في العالم تقدر بنحو 23.2 مليار دولار. 

تبرع بجزء من هذه الثروة لمشاريع البحوث الطبية كما حصل على منحوتات من قبل Auguste Rodin للتبرع بها إلى Pinacoteca de Sao Paulo، أحد المتاحف الرئيسية في المدينة.  

والجدير ذكره أنه في عام 1999، توفي شقيقه إدموند اختناقًا أثناء حريق متعمد في شقته في موناكو من قبل أحد مقدمي الرعاية له، وهي قضية تصدرت عناوين الصحف.
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