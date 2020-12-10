لبنان

داخل محل حلاقة في عكار.. أطلقا النار عليه وحالته حرجة!

Lebanon 24
10-12-2020 | 23:35
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أقدم شابان على إطلاق النار على المدعو "ب.ش" داخل محل حلاقة في بلدة الدوسة - عكار.

 وقد تم نقل الجريح إلى مستشفى السلام القبيات وحالته حرجة في حين تشهد البلدة حالة من الاستنفار.

وقد عُرف ان مطلقا النار هما شخص لبناني وآخر سوري.
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عكار

إطلاق نار

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