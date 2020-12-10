داخل محل حلاقة في عكار.. أطلقا النار عليه وحالته حرجة!

أقدم شابان على إطلاق النار على المدعو "ب.ش" داخل محل حلاقة في بلدة الدوسة - عكار.



وقد تم نقل الجريح إلى مستشفى السلام القبيات وحالته حرجة في حين تشهد البلدة حالة من الاستنفار.



وقد عُرف ان مطلقا النار هما شخص لبناني وآخر سوري.