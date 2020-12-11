لبنان

تحكّم بمسار تحقيقات المحقق العدلي

Lebanon 24
11-12-2020 | 00:02
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تتحكم السياسة بمسار تحقيقات المحقق العدلي، حسب متابعين، الامر الذي يضع التحقيق كله أمام المأزق، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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